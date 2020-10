Gusttavo Lima promete processar envolvidos na divulgação de áudios sobre traição

Áudio atribuído à Mallu Ohanna, apontada como affair do cantor, vem circulando nas redes sociais

Reprodução/Instagram/andressasuita Separação entre Gusttavo Lima e Andressa Suita foi anunciada no último dia 9



O cantor Gusttavo Lima ameaçou processar por calúnia e difamação quem divulgar supostos áudios atribuídos à Mallu Ohanna, apontada como affair de Gusttavo, confirmando traição. “Se preparem”, disse o cantor sobre o futuro processo. Na gravação que vem circulando nas redes sociais, a voz que seria de Mallu, ex do jogador Dudi, afirma que o cantor traiu a ex-esposa, Andressa Suita, há mais ou menos dois ou três meses atrás, em Goiânia.

Em publicação em seu Twitter, nesta segunda-feira, 19, o artista prometeu processar “todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar”. O áudio foi divulgado nesta segunda, no programa Balanço Geral. Gusttavo utilizou sua rede social logo após a divulgação do material. Segundo a gravação, o cantor afirmou estar separado na época da traição. O término entre Gusttavo e Andressa foi anunciado no início da semana passada.