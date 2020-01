Após Bieber revelar doença, Hailey defende o marido: ‘Fazer piada não é o caminho’

Reprodução/Instagram Hailey defendeu o marido Justin Bieber



Hailey Bieber saiu em defesa do marido, Justin, após o astro revelar que foi diagnosticado com doença de Lyme. Ela demonstrou apoio ao amado nas redes sociais e disparou contra os haters.

“Para quem está tentando minimizar a severidade da doença de Lyme, por favor, faça uma pesquisa e veja as histórias de quem sofreu com ela por anos. Fazer piada e diminuir uma doença que você não entende não é o caminho, é necessário se educar sobre o tema”, afirmou a modelo.

A Doença de Lyme é uma infecção comumente adquiria através de carrapatos. De acordo com órgão de saúde dos Estados Unidos, aproximadamente 300 mil casos são registrados todos os anos no país. Se não for tratada, ela pode espalhar para o coração, juntas e sistema nervoso.

Hailey ainda agradeceu as celebridades que tiveram uma batalha pública contra a doença. “Eu quero agradecer a Yolanda Hadid, Bella Hadid e Gigi Haddid por terem me dado tantas informações sobre Lyme e responderem minhas perguntas sobre o que fazer, sintomas, etc. E também quero mandar muito amor para a Avril Lavigne, obrigada a todas por educar as pessoas sobre Lyme. Vocês são incríveis.”