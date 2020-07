Halle Berry se desculpa por considerar viver homem trans em próximo filme

Atriz disse que estava cogitando viver papel de ‘mulher que faz a transição para homem’ mesmo sendo cis – pessoa que se identifica com gênero biológico

Reprodução/Instagram Após polêmica, Halle Berry se comprometeu a lutar pela representatividade nos cinemas



A atriz Halle Berry se envolveu em um polêmica durante o fim de semana e, na segunda-feira (6), pediu desculpas publicamente por dizer que interpretaria um homem transgênero em seu próximo projeto para os cinemas.

Durante uma live com a cabeleireira Christin Brown, Halle disse que estava considerando viver “uma mulher transgênero” em um filme, o que incomodou a comunidade LGBTQIA+, que celebrou, em junho, o Mês do Orgulho.

“Estou pensando em interpretar uma personagem… Essa mulher é transgênero. Ela é uma mulher que faz a transição para homem, então meu cabelo vai precisar ficar bem curto. Eu quero experimentar esse mundo, quero entender esse mundo”, disse Halle, se referindo de forma equivocada sobre um homem transgênero – pessoa que nasceu biologicamente mulher, mas assumiu o gênero masculino posteriormente.

“É uma mulher. É uma história feminina. Sim, ela fez a transição para homem, mas quero entender o porquê e o como. Então estou torcendo para que eu consiga fazer isso”, ainda disse a atriz de Hollywood.

Além da maneira errada de se referir à sexualidade do personagem, a possibilidade de uma mulher cis (que nasceu e se identifica com o gênero feminino) interpretar um homem trans fez Berry voltar atrás em seu posicionamento.

“Durante o fim de semana, eu tive a oportunidade de discutir sobre considerar aceitar um papel de homem trans e gostaria de me desculpar por isso. Como mulher cis gênero, agora entendo que não deveria ter considerado esse papel e que a comunidade transgênero deveria inegavelmente ter a oportunidade de contar suas próprias histórias”, escreveu ela no Instagram.

“Sou grata pela orientação e conversa crítica dos últimos dias e continuarei ouvindo, educando e aprendendo com esse erro. Juro ser uma aliada no uso da minha voz para promover uma melhor representação no cinema, tanto à frente como por trás das câmeras”, completou Halle.