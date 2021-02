Harry e Meghan Markle estão esperando segundo filho, anuncia revista

Duque e duquesa de Sussex são pais de Archie, que nasceu em maio de 2019

Misan Harriman

Neste domingo, 14, foi confirmado por um porta-voz do duque e da duquesa de Sussex que mais um bebê real está a caminho. Meghan Markle está esperando seu segundo filho do príncipe Harry, informou a revista Harpers Bazaar. “Podemos confirmar que Archie será um irmão mais velho. O duque e a duquesa estão radiantes de estar esperando seu segundo filho”, disseram. O casal compartilhou uma foto tirada remotamente pelo amigo Misan Harriman. O casal atualmente vive na Califórnia, em Santa Bárbara, junto com o filho Archie Mountbatten Windsor, que nasceu em maio de 2019.