Harry e Meghan perdem títulos de nobreza e não receberão recursos públicos

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, deixarão de usar seus títulos de nobreza e receber recursos públicos em troca de poder ter uma vida independente, anunciou neste sábado (18) o Palácio de Buckingham em comunicado.

O anúncio é parte de um acordo dentro da família real britânica, divulgado depois de os duques de Sussex terem comunicado à rainha Elizabeth II que gostariam de abrir mão do status de “membros sêniores” da monarquia para passarem a ser economicamente independentes e viver parte do ano na América do Norte, possivelmente no Canadá.

No comunicado, a rainha Elizabeth II, avó de Harry, explicou que depois de muita conversa foi possível chegar a uma “solução construtiva” para atender aos desejos do neto sem prejudicar a monarquia do Reino Unido.

“Harry, Meghan e Archie [o filho do casal] sempre serão integrantes muito queridos de minha família. (…) Reconheço os desafios experimentados por eles como resultado do intenso escrutínio [da mídia] e apoio o desejo de eles terem uma vida mais independente”, afirmou a monarca.

Aos 93 anos, Elizabeth II agradeceu aos duques de Sussex pela “dedicação” no trabalho de representar a monarquia no Reino Unido e em outros países. Além disso, ela afirmou estar “particularmente orgulhosa” da rapidez com a qual Meghan se tornou uma integrante da família real britânica.

“É a esperança de toda a minha família que o acordo de hoje permita que eles construam uma nova vida feliz e tranquila”, declarou a rainha.

O acordo passará a valer a partir da próxima primavera [entre março e junho deste ano]. Com isso, Harry e Meghan deixarão de participar dos compromissos reais, o que inclui atos militares, e não mais receberão recursos públicos destinados à coroa britânica.

Com o beneplácito da rainha, eles estão autorizados receber patrocínio em nível privado de diferentes organizações que apoiam e, ainda que não possam mais representar formalmente a monarquia, Harry e Meghan prometeram que farão de tudo para respeitar os valores defendidos pela família real do Reino Unido.

Na nota, o Palácio de Buckingham não esclarece como ficará a segurança dos duques de Sussex, uma das principais preocupações com a saída do casal da família real. O texto só explica que ambos deixarão de usar seus títulos de nobreza já que não são mais “membros ativos” da família real.

O Palácio de Buckingham também afirma que Harry e Meghan expressaram desejo de devolver ao chamado Sovereign Grant os recursos públicos usados por eles para reformar a mansão de Frogmore Cottage, construída no terreno do Castelo de Windsor, que seguirá sendo a casa do casal quando eles estiverem no Reino Unido.

Sexto na linha de sucessão ao trono, Harry registrou com Meghan a marca Sussexroyal, mas ainda não se sabe se eles poderão utilizá-la agora que deixarão de usar os títulos de nobreza da família real britânica.

