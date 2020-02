Harry e Meghan deixarão de representar a monarquia britânica em 31 de março

Os Duques de Sussex não terão mais um escritório no Palácio de Buckingham e serão representados por uma equipe da fundação deles sem fins lucrativos

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, deixarão de representar a monarquia britânica a partir do dia 31 de março, disse nesta quarta-feira (19) um porta-voz do casal, que no mês passado anunciou sua intenção de renunciar aos seus deveres reais.

A partir dessa data, os Duques de Sussex não terão mais um escritório no Palácio de Buckingham e serão representados por uma equipe da fundação deles sem fins lucrativos.

Nas próximas semanas, os dois têm seis eventos oficiais na agenda, incluindo a participação do príncipe em uma gravação com o cantor Jon Bon Jovi e um evento com o coral Invictus Games Choir.

O último compromisso oficial do casal está marcado para uma aparição em um serviço religioso no Dia da Commonwealth, em 9 de março, na Abadia de Westminster, em Londres.

Espera-se que os duques participem da celebração dos jogos Invictus em maio, na qual participam ex-militares feridos, embora o façam a título pessoal, enquanto o príncipe planeja manter seu papel de patrono da maratona de Londres, que acontece em abril.

O Palácio de Buckingham ainda não decidiu se vai conceder permissão para Harry e Meghan continuarem usando o selo “Sussex Royal” após o afastamento da família real, conforme revelado pelo tabloide britânico Daily Mail.

