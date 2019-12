Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, é internada em CTI

Reprodução/Instagram Internação acontece quase dois meses após morte do filho



A atriz Hilda Rebello, de 95 anos, está internada com um quadro de infecção respiratória. A informação foi compartilhada nas redes sociais de seu filho, o diretor Jorge Fernando, no último domingo (22).

Fernando morreu, aos 64 anos, no dia 27 de outubro deste ano. No dia 1º de dezembro, dona Hilda completou 95 anos e recebeu muitas mensagens dos seguidores nas redes sociais.

“Aos amigos e fãs, queremos pedir uma corrente de orações pra vozinha Hilda Rebello que está está no CTI do Hospital Pró-Cardíaco. Desde da partida do seu filho Jorge Fernando tem sido difícil se manter forte e agora, aos 95 anos, precisa reverter um quadro complicado de infecção respiratória. Vamos vibrar por ela que é tão iluminada, doce e amada!”, diz o comunicado.

Após a morte do filho, dona Hilda chegou a compartilhar um vídeo nas redes sociais dele. “Bom dia pelo Jorge Fernando. Ele, hoje, não está aqui, mas todo dia ele dava bom dia para todos. Então é o que estou fazendo por ele: bom dia, sejam felizes. Bom dia. Eu agradeço a Deus por ter vocês como amigos”, falou na época.

Leia o post na íntegra: