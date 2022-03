Homem briga com produtor de Maraisa e dispara tiro em bar no RS; cantora estava presente

Equipe da artista disse que ninguém se feriu graças a agilidade do segurança da irmã de Maiara

Reprodução/Instagram/maraisa Maraisa deixou Porto Alegre um dia após a confusão no bar



A cantora Maraisa, dupla de Maiara, passou por um sufoco na madrugada de quarta-feira, 23, em um bar em Porto Alegre, no Rio Grande Sul. A artista, que estava em um dia de folga, foi ao local acompanhada do seu produtor, da esposa dele e do seu secretário. O segurança de Maraisa também estava junto com o grupo. Segundo divulgado pela assessoria de imprensa da cantora, a confusão foi estimulada por um homem, que provocou e atacou o produtor da artista. A equipe da sertaneja informou que o homem em questão é um policial, mas não revelou se ele estava ou não exercendo sua função no momento da discussão e nem o que teria provocado essa reação agressiva.

Em nota enviada à Jovem Pan, apenas foi relatado que, além de falar alto e fazer ameaças, o policial tentou agredir o produtor. O segurança estava no banheiro e, quando saiu, viu o policial com uma arma na mão. “Ele conseguiu controlar e um disparo foi feito para o alto”, informou a assessoria. Ninguém se feriu gravemente, o produtor da dupla sertaneja está apenas com algumas escoriações causadas pela agressão. Maraisa deixou Porto Alegre no dia seguinte. “O incidente poderia ter outras consequências, se não fosse a agilidade e competência do segurança que acompanhava a cantora”, ressaltou a equipe da cantora. A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, mas ainda não obteve retorno.