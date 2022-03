Homem invade condomínio em que Diogo Nogueira mora e ameaça Paolla Oliveira

Casal registrou uma queixa e formal e uma medida protetiva foi instaurada; caso está sendo investigado

Reprodução/Instagram/paollaoliveirareal Paolla Oliveira e Diogo Nogueira foram à polícia após sofrerem ameaças



O cantor Diogo Nogueira e sua namorada, a atriz Paolla Oliveira, passaram por um sufoco no início de fevereiro. Um homem conseguiu entrar no condomínio em que o sambista mora na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro, e tentou invadir sua casa. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Em Off, na última quarta-feira, 16, e confirmada pela Jovem Pan nesta quinta-feira, 17. Em nota, a assessoria de imprensa de Diogo informou que “houve uma sequência de ameaças e xingamentos ao casal” durante a tentativa de invasão. “Diogo e Paolla foram até uma delegacia de polícia local para uma queixa formal e a partir desse episódio uma medida protetiva foi instaurada. As ameaças continuaram, mas o caso está sendo investigado pelos órgãos competentes”, informou a equipe do cantor, que preferiu não dar mais detalhes do caso. A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas ainda não obteve retorno. Segundo divulgado pelo G1, o homem que ameaçou o casal parecia ter algum tipo de distúrbio e chegou ao local em que Diogo mora acusando Paolla de ter sumido com um celular.