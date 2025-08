Hulk Hogan morreu de ataque cardíaco e sofria de leucemia, diz médico legista

Lutador da World Wrestling Entertainment morreu aos 71 anos na semana passada em sua casa em Clearwater, no condado de Pinellas

Reprodução/Instagram/@hulkhogan No dia 24 de julho, os serviços de emergência foram à casa de Hogan, onde tentaram reanimar o lutador por 30 minutos



A causa da morte do lutador profissional americano Hulk Hogan foi um “infarto agudo do miocárdio”, derivado de uma “leucemia linfocítica crônica”. O lutador da World Wrestling Entertainment (WWE) morreu aos 71 anos no dia 24 de julho em sua casa em Clearwater, no condado de Pinellas.

O ataque cardíaco que tirou a vida de Terrence Gene Bollea, seu nome verdadeiro, foi causado por “antecedentes de fibrilação atrial e leucemia linfocítica crônica”, detalhou o escritório do médico legista do condado de Pinellas, no centro-oeste da Flórida. O legista considerou a morte do lutador natural, causada por um infarto agudo do miocárdio, que implica uma interrupção repentina do fluxo sanguíneo para o coração que pode causar danos irreversíveis ao músculo cardíaco, comumente conhecido como ataque cardíaco.

O relatório revelou pela primeira vez que a lenda da WWE sofria de leucemia, um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos, e fibrilação atrial, um distúrbio que causa arritmia cardíaca, embora não se saiba se ele estava ciente desse diagnóstico.

Em setembro de 2024, o 12 vezes campeão mundial revelou no podcast “Impaulsive” de Logan Paul que havia feito cerca de “25 cirurgias nos últimos dez anos”, das quais dez foram nas costas, além de ter substituído os dois joelhos, quadris e ombros.

No dia 24 de julho, os serviços de emergência foram à casa de Hogan, onde tentaram reanimar o lutador por 30 minutos e depois o levaram a um hospital local, onde foi declarado morto, menos de 90 minutos depois que os médicos chegaram à sua casa.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Hogan era casado desde setembro de 2023 com a instrutora de ioga Sky Daily, que explicou que Hogan “vinha lidando com problemas de saúde”, mas afirmou que não esperava essa perda repentina.

*Com informações da EFE

Publicado por Nátaly Tenório