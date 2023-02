Igor Rickli diz que relação aberta com Aline Wirley é uma necessidade: ‘Não curto traição’

Ator falou que seu casamento com a participante do ‘BBB 23’ não é ‘festa e gritaria’ como alguns imaginam

Reprodução/Instagram/igorrickli Igor Rickli e Aline Wirley estão casados desde 2015 e possuem um filho, Antônio



O ator Igor Rickli deu detalhes do porquê ele e a cantora Aline Wirley, que atualmente está confinada no “BBB 23”, decidiram ter um relacionamento aberto. Para o artista, é melhor um casal ser franco sobre seus desejos do que partir para a traição. “Algumas pessoas interpretam que relacionamento aberto é festa e gritaria, e não é assim”, disse Igor ao Gshow. “Nos conhecemos profundamente, sabemos as necessidades um do outro e o que passamos. Prefiro ser honesto do que fazer coisas escondidas e trair, mas é uma escolha de cada um. Não curto traição, gosto da honestidade, da verdade. Procurei ser o mais honesto possível com a Aline e comigo nessas revelações. Essa troca é muito preciosa, sabe? Não quero enganar ninguém.” O artista expôs detalhes do casamento e revelou ser bissexual em novembro do ano passado pelas redes sociais. Na ocasião, ele e Aline declararam que entendiam o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. O ator conheceu a ex-integrante do Rouge em 2010 e o casamento aconteceu em 2015. Eles são pais de Antônio, atualmente com 8 anos.