Influenciador brasileiro que viajava com cão Shurastey morre em acidente de carro nos EUA

Dupla tinha mais de 520 mil seguidores no Instagram que acompanhavam o caminho de fusca até o Alasca, onde chegariam em setembro

Reprodução/ Instagram @shurastey_ Jesse e Shurastey posam em uma de suas paradas na viagem até o Alasca



O brasileiro Jesse Koz e seu cão Shurastey morreram nos Estados Unidos após um acidente de carro em Selma, no estado do Oregon. O acidente aconteceu na última segunda-feira, dia 23. Jesse e Shurastey eram famosos nas redes sociais fazendo uma viagem de Santa Catarina até o Alasca, onde chegariam em setembro, a bordo de um fusca. No Instagram tinham mais de 520 mil seguidores. Segundo a polícia local, o carro de Jesse colidiu com um Ford Escape na estrada Redwood Highway. O Brasileiro teria feito uma manobra para desviar de engarrafamento, perdeu o controle do carro e bateu de frente com o outro veículo. O motorista do outro carro foi levado ao hospital e Jesse e Shurastey não resistiram aos ferimentos. A morte foi confirmada nas redes sociais por amigos e familiares. Corintiano, Jesse ganhou uma homenagem do time do coração nas redes sociais.