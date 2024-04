Influenciadora de 17 anos com câncer realiza sonho de se casar

Jovem foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 15 anos e, após tentativas sem sucesso de tratamento, optou por cuidados paliativos para garantir qualidade de vida

Reprodução/Instagram/@isabelvelosoo Isabel Veloso divulgou fotos de seu casamento nas redes sociais



Uma influenciadora de apenas 17 anos, diagnosticada com um câncer agressivo, realizou o sonho de se casar. Isabel Veloso, conhecida como Zabéu nas redes sociais, oficializou sua união com Lucas Borbas em uma cerimônia civil realizada neste sábado (14). A jovem foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 15 anos e, após tentativas sem sucesso de tratamento, optou por cuidados paliativos para garantir qualidade de vida. Apesar da situação delicada de saúde, Isabel compartilhou fotos do casamento nas redes sociais. A cerimônia religiosa e a recepção dos convidados estão programadas para o dia 22 de abril.

Veja fotos do casamento civil de Zabéu

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA