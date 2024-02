Influenciadora Deolane Bezerra é investigada após publicar foto com cordão de traficante carioca

Influenciadora participou de uma festa conhecida como Baile da Disney, no Complexo da Maré; ela afirma que tirou várias fotos, vem da favela e não deixará de frequentar esse tipo de evento

Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra Deolane usa cordão de ouro durante festa no Complexo da Maré



A influenciadora e advogada Deolane Bezerra se envolveu em mais uma polêmica ao participar de uma festa em uma comunidade conhecida como Baile da Disney, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O evento, que é organizado pelo tráfico de drogas, contou com a presença de milhares de moradores. No entanto, o que chamou a atenção foi o fato de Deolane estar usando o cordão de ouro do chefe do tráfico da comunidade, Thiago da Silva Folly, conhecido como TH. A advogada divulgou vídeos do evento em suas redes sociais, o que despertou a atenção da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que já investigava a quadrilha responsável pelo tráfico de drogas na região.

As imagens publicadas nas redes sociais foram obtidas pela polícia, que agora está investigando o possível envolvimento da influenciadora com o crime organizado do Complexo da Maré. Deolane deu uma entrevista durante o evento usando o cordão de ouro, o que gerou ainda mais polêmica. Algumas horas após a festa, a advogada postou um vídeo tentando explicar a situação. Ela afirmou que foi bem recebida no Complexo da Maré, não gastou nenhum dinheiro e tirou fotos com várias pessoas, tanto com o cordão quanto sem ele. Deolane ressaltou que vem da favela e que continuará frequentando esses locais, pois há pessoas lá que só poderão vê-la se ela for até elas. Ela finalizou dizendo que é uma artista e pediu para que as pessoas aceitem e cuidem de suas próprias vidas.

Confira o pronunciamento de Deolane

🚨FAMOSOS: Dra. Deolane Bezerra se pronuncia após aparecer usando o cordão de ouro de um dos chefões do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. “Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram cordão em mim, tiraram… E poucas. Eu sou isso. Eu vim da favela” pic.twitter.com/CVubPOwqXf — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) February 15, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA