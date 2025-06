Influenciadora do OnlyFans revela que vídeo de orgia na noite do casamento causou divórcio

Tiffany Wisconsin se juntou à plataforma OnlyFans em 2020 e ficou conhecida por sua preferência de gravar conteúdos com homens mais velhos

Reprodução/Instagram/@wisco.tiff Marido de Tiffany Wisconsin descobriu uma gravação em que Tiffany se envolveu com 20 homens na noite de sua cerimônia



A influenciadora do OnlyFans, Tiffany Wisconsin, de 35 anos, revelou que um vídeo de uma orgia foi o responsável pelo término de seu casamento. O pedido de divórcio foi feito pelo marido após ele descobrir uma gravação em que Tiffany se envolveu com 20 homens na noite de sua cerimônia de casamento. “Meu marido encontrou o vídeo que eu fiz com 20 caras na noite do nosso casamento”, contou. Tiffany, que se juntou à plataforma OnlyFans em 2020, estabeleceu uma meta ambiciosa: ter relações sexuais com 5.000 homens em uma única semana.

A influenciadora é conhecida por sua preferência por gravar conteúdos com homens mais velhos, o que a tornou uma figura popular na plataforma. Com mais de 276 mil seguidores no Instagram, Tiffany utiliza sua conta para compartilhar trechos de seus ensaios e discutir abertamente suas preferências sexuais, atraindo a atenção de um público diversificado.

O impacto de sua decisão de se expor dessa forma gerou reações variadas, especialmente em relação ao seu casamento. A revelação do vídeo e a subsequente separação levantam questões sobre os limites da privacidade e as consequências das escolhas feitas em busca de liberdade sexual.

