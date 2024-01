Influenciadora Sthefanny Carvalho e MC Kelvin desaparecem durante viagem pelo Chile

Casal perdeu contato com amigos e familiares após uma publicação dentro de um carro

Reprodução/Instagram/@sthefannycvoficial MC Kelvin e Sthefanny estão desaparecidos há dois dias



A influenciadora Sthefanny Carvalho e o funkeiro MC Kelvin estão desaparecidos desde o último domingo, 31. Em nota divulgada nesta terça-feira, 2, a equipe de comunicação da jovem informou que o casal estava em Santiago, capital do Chile. De acordo com o texto, ambos perderam contato com amigos e familiares após uma publicação dentro de um carro. Na véspera do ano novo, Sthefanny fez um post enigmático, mostrando o interior de um veículo. “Ela percorria uma estrada escura, até onde sabemos, na companhia de seu namorado, MC Kelvin”, diz a assessoria da influenciadora. “Contudo, após essa postagem, familiares e amigos não conseguiram estabelecer contato com o casal, gerando preocupação — sobretudo pelo fato de eles estarem em território estrangeiro”, acrescenta. Os familiares da dupla ainda pedem ajuda. “Ao receber qualquer informação entre em contato com a Love Funk House”.

