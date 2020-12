Internada, Claudia Rodrigues receberá medicação vinda dos Estados Unidos

Atriz, que sofre de esclerose múltipla, está passando por uma bateria de exames

Reprodução/Instagram Claudia Rodrigues vai receber terceira dose de medicação americana



A atriz Claudia Rodrigues está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e nesta terça-feira, 1, passará por uma bateria de exames. A assessoria de imprensa da artista explicou que nesta manhã, ela receberá a terceira dose de uma medicação que vem dos Estados Unidos. Essa dose só seria aplicada em janeiro de 2021, pois completaria um ciclo de seis meses, mas os médicos decidiram adiantar para o início de dezembro. “Ela fará o último exame no final da tarde e só depois dos resultados de todos exames, teremos como dizer com precisão como está a saúde dela”, disse a assessoria em nota. Claudia segue consciente no quarto e não foi necessário ir para a UTI. A atriz sofre de esclerose múltipla – doença que em o sistema imunológico ataca o sistema nervoso comprometendo a comunicação do cérebro com o corpo. Desde que foi diagnosticada com a doença, Claudia precisou ser internada por diversas vezes e se afastou da televisão. A atriz se consagrou na comédia e um dos seus trabalhos mais marcantes foi como Marinete, no seriado da Globo “A Diarista”.