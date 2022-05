Internado, Carlinhos Maia tem casa invadida e roubo é estimado em R$ 5 milhões: ‘Devastado’

Influenciador disse que arrombaram seu apartamento e levaram vários itens de valor, incluindo seu cofre

Reprodução/Instagram/carlinhosmaiaof No hospital, Carlinhos Maia pediu ajuda para encontrar assaltantes que invadiram sua casa



O influenciador Carlinhos Maia, que está internado em Aracaju, Sergipe, após fazer uma lipoaspiração, teve seu apartamento em Maceió, Alagoas, invadido por criminosos, que levaram vários itens de valor. Segundo divulgado pelo colunista Leo Dias, os objetos somam mais de R$ 5 milhões. Internado, Carlinhos usou as redes sociais para manifestar sua indignação. “Arrombaram a porta do meu apartamento em Maceió. Levaram relógios (inclusive o último que acabei de comprar), levaram meu cofre, minhas joias. As autoridades já foram acionadas”, declarou o influenciador nos stories do Instagram. O roubo aconteceu na madrugada de domingo, 29, e Lucas Guimarães, marido de Carlinhos, não estava em casa, mas no México a trabalho.

“Eu estou devastado! Devastado. Sempre fui ruim de grana, sempre, nunca precisei roubar nada do outro, nunca precisei invadir a casa de ninguém para isso. Um lugar que eu amo tanto, Maceió, com tanta gente do coração bom, trabalhador”, lamentou Carlinhos, que aproveitou sua visibilidade nas redes sociais para pedir ajuda. “Faço um apelo a toda Alagoas e ao Brasil. Se souberem de algo, denuncie, serão bem recompensados e sua identidade será mantida em sigilo”, garantiu. “Não pelos bens, mas por ter meu lar invadido.” O alagoano postou algumas fotos dos itens roubados da sua casa. Ele acredita que os assaltantes são pessoas conhecidas, que sabiam que o local estava vazio. Antes de se pronunciar sobre o assalto, Carlinhos fez vários vídeos no hospital mostrando as dificuldades que está enfrentando no pós-operatório e explicou por que decidiu fazer a lipoaspiração: “Malho desde os 16 [anos], essa barriga sempre me incomodou… a ‘fia da peste’ nunca me largou e eu sou vaidoso”.