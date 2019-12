Irmã de George Michael morre exatamente 3 anos após o cantor

Reprodução Melanie tinha 55 anos e foi encontrada sem vida por irmã mais velha



Melanie Panayiotou, irmã de George Michael, morreu na quarta-feira passada, no dia 25 de dezembro, exatamente três anos após o cantor, informou o advogado da família, John Reid.

De acordo com a imprensa britânica, Melanie, de 55 anos, foi encontrada sem vida no dia de Natal pela irmã mais velha, Yioda, na casa da segunda no bairro de Hampstead, em Londres.

Michael, cujo nome verdadeiro era Georgios Kyriacos Panayiotou, morreu aos 53 anos no dia 25 de dezembro de 2016 por causas naturais, embora tenha tido diversos problemas de saúde e com drogas.

Em comunicado, Reid confirmou quse Melanie “morreu repentinamente” e pediu que seja respeitada a privacidade da família “neste momento de tristeza”.

A Polícia Metropolitana de Londres (Met) informou que chegou à residência em Hampstead após receber uma chamada do serviço de emergência devido à “súbita morte de uma mulher de aproximadamente 50 anos”.

De acordo com a polícia, a morte “não é considerada suspeita” e pediu para que se espere o relatório dos médicos legistas.

*Com Agência EFE