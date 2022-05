Irmão de Rodrigo Mussi diz que o ex-BBB já ‘tem ciência do que aconteceu com ele’

Diogo contou que o gerente comercial iniciou a terapia ocupacional e que foi bem na fisioterapia

Diogo Mussi afirmou neste sábado, 30, que seu irmão, o ex-BBB Rodrigo Mussi, tem evoluído no tratamento e já tem a compreensão de que sofreu um grave acidente de carro. “O Rod iniciou a terapia ocupacional e já subiu de nível. Também foi bem na fisioterapia, mesmo com o cansaço no final. Está claro que, cada vez mais, o Rod tem ciência do que aconteceu com ele e isso faz parte da terapia. Ele se alegrou com as visitas que recebeu e amanhã o dia será de descanso”, informou Diogo nos stories do Instagram. O ex-participante do “BBB 21” recebeu alta do Hospital das Clínicas na última quinta-feira, 28. Ele estava internado desde o início do mês após sofrer um traumatismo craniano e fraturas pelo corpo no acidente de carro que aconteceu na madrugada de 31 de março. Rodrigo passou por cirurgias e ficou na UTI cerca de 20 dias na UTI.