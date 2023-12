Isabeli Fontana é carregada nos ombros em show do NX Zero: ‘Foi histórico’

Modelo também compartilhou momentos nos bastidores ao lado de seus filhos Lucas e Zion

Reprodução / Instagram @isabelifontana Di Ferrero não deixou de responder ao post, expressando seu amor pela esposa: "Te amo por isso"



A modelo Isabeli Fontana, esposa do cantor Di Ferrero, vocalista da banda NX Zero, aproveitou o nostalgico show do grupo no sábado, 16, no Allianz Parque, em São Paulo, de uma maneira especial: sendo carregada nos ombros de um amigo. A modelo compartilhou o momento em suas redes sociais e exaltou: “Foi histórico!”. Di Ferrero não deixou de responder ao post, expressando seu amor pela esposa: “Te amo por isso”, declarou. Isabeli também compartilhou uma sequência de fotos nos stories, mostrando momentos nos bastidores ao lado de seus filhos, Lucas e Zion. A modelo descreveu a ocasião como uma “reunião de família”. Em uma das imagens, os meninos aparecem carregando o vocalista nos braços, em um gesto de carinho e apoio.