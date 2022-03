Isabella Scherer anuncia gravidez e seu pai, o ex-nadador Xuxa, celebra: ‘Luz em nossas vidas’

Atriz e vencedora do ‘Masterchef’ contou que foi pega de surpresa e disse que ainda não saber o que esperar dessa nova fase

Reprodução/Instagram/isascherer Isabella Scherer e Rodrigo Calazans esperam o primeiro filho



A atriz Isabella Scherer anunciou nesta sexta-feira, 25, que está esperando seu primeiro filho. A artista, que vive um relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans, contou que foi pega desprevenida. “Que loucura… achei que ia demorar uns anos para vir aqui fazer esse post, mas a vida programa cada surpresa”, escreveu em um post no Instagram. A vencedora do “Masterchef” 2021 contou que estava em Nova York, nos Estados Unidos, e, depois de passar alguns dias acordando “meio esquisita e enjoada”, ela resolveu comprar um teste de farmácia, que deu positivo. “Fiz uns quatro para garantir (risos)”, comentou. Isabella, que ficou conhecida por participar de uma das temporadas da extinta “Malhação”, disse que ela e Rodrigo ainda não sabem o que esperar dessa nova fase.

“Estamos descobrindo… primeiro veio o choque e agora a agora a ansiedade para que esses 9 meses passarem rápido! Uma coisa eu tenho certeza: escolhi o melhor pai do mundo! Estou muito feliz de finalmente poder dividir mais desse momento com vocês, minhas angústias, dificuldades, medos, felicidades, aprendizados… só ‘bora’”, declarou a atriz, de 26 anos. Quem também celebrou a notícia foi o ex-nadador Fernando Scherer, também conhecido como Xuxa. Ele é pai de Isabella e será avô aos 47 anos. “Agora essa luz em nossas vidas. Isabella, que vocês todos sejam felizes e que venha com muita saúde. Amor já tem”, postou nos stories do Instagram.