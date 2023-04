Isis Valverde revela o que a fez se interessar por Marcus Buaiz, ex de Wanessa Camargo

Atriz disse que quando os rumores de affair começaram ela ainda não conhecia o empresário

Reprodução/Instagram/isisvalverde Isis Valverde disse que está 'conhecendo melhor' o empresário Marcus Buaiz



A atriz Isis Valverde confirmou que está vivendo um affair com o empresário Marcus Buaiz. As especulações começaram há cerca de um mês e meio e se intensificaram após a artista ser fotografada com o ex-marido da cantora Wanessa Camargo em clima de romance em Paris, na França. Na ocasião, a assessoria de imprensa de Isis disse à Jovem Pan que não comenta sobre a vida pessoal da atriz. Ao falar pela primeira vez sobre o assunto, a artista, que já possui 17 anos de carreira, disse que está acostumada com essa exposição. “Comecei muito cedo, com a cara tampada e trancada num apartamento sem que ninguém pudesse me ver”, comentou Isis, que estreou na Globo em 2006 como Ana do Véu na novela “Sinhá Moça”. De acordo com a atriz, as especulações de que ela estaria se envolvendo com Marcus começaram antes mesmo deles se conhecerem e foi isso o que a fez ficar curiosa para saber quem era aquele homem apontado como seu affair.

“A minha vida é pública, não tem como eu brigar com isso. Sempre tem coisas sendo inventadas, relacionamentos que nunca existiram… uma delas aconteceu agora, com o próprio Marcus Buaiz. Posso falar hoje que estamos nos conhecendo melhor, mas, antes de nos encontrarmos, já tinha notícia falando que estávamos juntos. Lembro que li e falei: ‘Quem é esse cara com quem estou saindo e nem sei?’. Talvez essa notícia foi o que fez a gente se cruzar. Neste caso, obrigada pelo ‘ship’, olha que maneiro (risos)”, declarou Isis à revista Glamour. “Somos mulheres, então sempre vai cair para o nosso lado, vamos levar pedra… por exemplo, se o casamento acabou, nós é que não seguramos o marido. Estamos numa sociedade que está caminhando adiante, mas que ainda é machista.” A atriz não assume um relacionamento desde o término com o modelo André Resende em fevereiro de 2022. Eles ficaram juntos por seis anos e possuem um filho. Já Marcus foi casado por 17 anos com a filha de Zezé Di Camargo e tem dois filhos com a cantora.