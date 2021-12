Ivan Moré sofre assalto à mão armada em SP: ‘Estava colocando meus filhos no carro’

Em um relato emocionado, ex-apresentador da Globo disse que assaltantes levaram tudo

Reprodução/Instagram/ivan_more/01.12.2021 Assaltantes pegaram Ivan Moré desprevenido e levaram tudo o que ele tinha



Ivan Moré, ex-apresentador esportivo da Globo, relatou nas redes sociais que foi assaltado em São Paulo no último sábado, 27, quando estava com os filhos, Mel e Lui. Emocionado, ele gravou um vídeo contando detalhes do que aconteceu e disse que está se sentindo grato por ele e as crianças estarem bem. “Fiquei ausente das redes sociais porque aconteceu algo que nunca tinha acontecido comigo aqui em São Paulo. Fui assaltado à mão armada. Levaram tudo! Meu telefone, óculos relógio, corrente. Fui pego desprevenido, estava colocando meus filhos na parte de trás do carro”, contou Ivan.

O assalto mudou os planos do jornalista, mas ele não se deixou abalar. “Planejei meu dia como um dia especial e, infelizmente, não aconteceu da maneira que eu esperava, mas graças a Deus que não aconteceu nada comigo e nem com meus filhos. Sou muito grato por não ter acontecido nada, mas foi um dia tenso.” O ex-apresentador do “Globo Esporte” disse que ficou até de madrugada resolvendo problemas e em busca de outro aparelho de celular. No domingo, 28, após o susto, ele decidiu curtir o dia com os filhos. “Ficamos os três juntinhos. Para terminar o domingão, cineminha. Assistimos ao filme ‘Encanto’, porque a vida é boa demais para alguns imprevistos nos derrubarem e nos abalarem”, concluiu.