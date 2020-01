Iza chora com pedido de desculpas do pai em ‘Arquivo Confidencial’

Reprodução Cantora também falou sobre racismo durante programa da TV Globo



Iza foi surpreendida neste domingo (12) com a participação no “Arquivo Confidencial”, do “Domingão do Faustão”. A cantora chorou com o pedido de desculpas do pai, Djalma Leite Lima, pode ter se afastado dela após o fim do casamento com a mãe.

“O tempo passa e a única coisa que vem no coração é sempre pedir desculpas, mesmo sem ela estar ouvindo, daquilo que posso ter feito e a ter magoado”, disse na gravação.

Emocionada, a artista falou sobre o processo de separação dos pais. “Agradeço meu pai por toda influencia, esforço, dedicação. Meus pais se separaram na semana que eu larguei meu emprego. A situação financeira mudou toda. Fiquei magoada com esse processo e dois anos sem ver meu pai. Fico muito grata por isso e receber essa mensagem foi um carinho para o meu coração.”

“É sempre duro passar por uma separação. Foi um processo necessário não só para os meus pais, mas para todos nós. Quando a gente ama alguém, a gente erra tentando acertar”, completou a cantora.

Antes de iniciar o quadro de homenagens, outra fala de Iza foi elogiada nas redes sociais. Falando sobre racismo, a artista disse que se encontra numa posição privilegiada.

“Hoje considero que estou numa posição muito privilegiada. Eu ia para o meu trabalho, como muitas mulheres, e era cantada na rua. Sempre passando por coisas e, por conta da minha profissão, as questões de preconceito ficam veladas, mas não somem. Elas têm aquele receio de se expressar como gostariam de se expressar. Tudo isso não significa que o racismo acabou, estamos caminhando. A gente precisa se ver nos lugares para estar onde a gente quer estar.”