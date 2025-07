Jade Picon encanta com fotos de biquíni e aventuras em jet ski durante viagem à Grécia

Seguidores não pouparam elogios à beleza da atriz, que exibiu um abdômen definido em suas fotos publicadas em uma rede social

Reprodução/Instagram/@jadepicon Jade Picon exibe abdômen definido durante sua viagem à Grécia



Jade Picon, de 23 anos, compartilhou em suas redes sociais imagens de sua recente viagem à Grécia, onde aproveitou para mostrar seu corpo em um passeio de barco. A influenciadora digital foi vista usando diversos modelos de biquíni, o que chamou a atenção de seus seguidores, que não pouparam elogios à sua beleza — e ao seu abdômen definido. Além das fotos em que exibe seu físico, Jade também registrou a impressionante arquitetura grega, capturando a essência do local. Em um dos momentos de sua aventura, ela se divertiu em um jet ski, o que acrescentou um toque de adrenalina às suas postagens.

Os cliques da viagem geraram uma onda de comentários positivos, com fãs admirando não apenas sua aparência, mas também a forma como ela aproveita a vida. A viagem à Grécia parece ter sido uma experiência memorável para a jovem. “Sem palavras pra essa beleza”, comentou uma admiradora de Jade em seu perfil no Instagram, onde as fotos foram publicadas. “Alto níveis de beleza. Surreal”, comentou um seguidor. “Uaaaau! Que gata”, disse outra, carregando na interjeição.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Antes de embarcar nessa aventura, Jade participou de uma oficina de atores promovida pela TV Globo, mostrando seu interesse em expandir sua carreira no mundo da atuação.

Veja fotos da viagem de Jade Picon à Grécia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA