Jarbas Homem de Mello fala como vai conciliar carreira e paternidade: ‘Agenda lotada’

A vida do ator Jarbas Homem de Mello mudou completamente no último dia 11 de fevereiro – data em que a atriz Claudia Raia deu à luz Luca. Aos 53 anos, o versátil artista está realizando um sonho antigo de ser pai. Em entrevista à Jovem Pan, Jarbas falou que esperou a vida inteira por esse momento e definiu como “incrível” a sensação de pegar o filho no colo pela primeira vez: “Sempre ouvi dizer que é a coisa mais linda do mundo, que é o sentimento mais puro do mundo e, agora, eu estou experimentando isso e estou vendo que é realmente verdade. Não existe nada comparado, não tem alegria maior do que essa”. O pai de primeira viagem brincou dizendo que já não está mais com o sono em dia, mas ressaltou que não tem receio dos desafios da paternidade, pois não é inexperiente com crianças. “Tive uma irmã mais nova e participei muito da criação dela. Eu era criança também, mas ajudava. Depois, na adolescência, tive dois primos que ajudei muito a cuidar, então eu tenho prática, não vai ser nada difícil.”

Luca deixou a maternidade com os pais na última quarta-feira, 15, e Jarbas não escondeu sua animação com essa nova fase que a família está vivendo. O maior desejo do artista é ser um pai parceiro, que ajude o filho a se descobrir: “Quero que [no futuro] ele olhe para mim e diga: ‘Meu pai é muito legal’. Meu maior desejo é estar com ele sempre, em todos os momentos, abrindo caminho, dando força, descobrindo com ele qual é o seu talento. Quero orientar e fazer tudo o que for possível de mãos dadas com ele. Quero que viva a vida de uma maneira alegre, leve, feliz e autêntica. É isso o que um pai pode fazer para um filho”. Além de marido, Jarbas é parceiro profissional de Claudia – no ano passado, por exemplo, eles rodaram o país com o musical nacional “Conserto para Dois”. Com a chegada de Luca, o casal precisou reorganizar a agenda.

Licença paternidade

“A princípio, a Claudia fica uns meses de licença, pelo menos o primeiro trimestre. Eu volto a trabalhar primeiro, minha agenda já estava lotada tanto nesse primeiro quanto no segundo semestre. Então eu vou seguir trabalhando, mas sempre participando e correndo para casa (risos). Eu brinco dizendo que agora vai ser difícil sair para trabalhar, mas nesse mês de fevereiro e começo de março, eu vou ficar em casa. Isso eu não abro mão de jeito nenhum, foi uma licença paternidade que eu me dei”, contou o artista que, além de atuar, tem dirigido muitos espetáculos, como a peça “Comédia Paranormal”, que está em cartaz atualmente em São Paulo. Neste primeiro semestre do ano, Jarbas vai dirigir outros dois espetáculos. “Um se chama ‘O Grande Encontro’ e possui canções de compositores incríveis como Alceu Valença e Zé Ramalho. Deve estrear nesses próximos meses. O outro ainda não posso falar, mas a estreia será no segundo semestre”, adiantou.

Em paralelo, Jarbas está filmando um longa sobre a história da banda Mamonas Assassinas, cuja estreia está prevista para o final deste ano. “Faço o pai do Dinho no filme. Também fiz a preparação de elenco.” O artista também contou que no comecinho de 2024 ele e Claudia entram em cartaz com o musical nacional “Tarsila, A Brasileira”, uma produção inédita e nacional sobre a pintora Tarsila do Amaral. “Nós íamos estrear ano passado, teve alguns problemas, mas veio a calhar porque veio a gravidez e isso consolidou que não daria mesmo para estrear em novembro do ano passado”, comentou o ator. O casal também planeja retornar com o espetáculo “Conserto para Dois”, que Jarbas atua e dirige. “Dá um orgulho quando conseguimos fazer um espetáculo genuinamente brasileiro, com nossos anseios, problemas, gostos e humor. É muito legal fazer isso. A gente precisou do conteúdo estrangeiro para entender e fazer o musical brasileiro. Temos como herança o teatro de revista, mas é um outro tipo de dramaturgia. Agora, temos autores, compositores e maestros para conseguirmos desenvolver o nosso teatro musical brasileiro de maneira efetiva. Agora estamos prontos”, concluiu o artista.