Jared Leto relembra dia em que ‘quase morreu’ ao cair durante escalada

O ator Jared Leto quase morreu, segundo o seu próprio relato postado nas redes sociais na semana passada. Durante uma escalada, o astro de Hollywood correu o risco de cair de uma altura aproximada de 200 metros – equivalente a um prédio de 66 andares.

“Sem querer parecer dramático, mas nesse dia eu quase morri. Tive uma boa queda durante a escalada com Alex Honnold no Red Rock. Olhei para cima e, em segundos, a pedra estava cortando a corda enquanto eu balançava a cerca de 200 metros no ar. Me lembro de olhar para o chão”, escreveu Leto o compartilhar fotos da corda quase rompida.

Apesar do susto, o ator e vocalista da banda 30 Seconds To Mars descreveu o momento como “estranho” e “divertido”.

“Foi um momento estranho – menos medo, mais ‘realidade’ e um pouco de melancolia. A adrenalina veio logo depois, quando eu voltei para a rocha. Mas nós conseguimos seguir em frente e vivemos para ver um novo dia. Apesar de tudo, foi muito divertido. Nós continuamos escalando até a noite.”

Leto compartilhou um vídeo do momento após o susto em que celebra a vida com muitos palavrões – e uma vista linda.

It was a strange moment – less fear, more matter of fact, and slightly melancholy. The adrenaline came after, when I got back on the wall. But we made it through and lived to see another day 😅🙏🏼 Overall it was actually quite fun. we continued climbing into the night… pic.twitter.com/Ua6DMLV7fE

— JARED LETO (@JaredLeto) March 6, 2020