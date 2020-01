Sem dress code! Jason Momoa usa regata no Globo de Ouro para delírio da web

Reprodução Astro de 'GoT' roubou a cena durante o Globo de Ouro 2020



Jason Momoa, o Aquaman dos cinemas, apostou num look diferente para acompanhar a cerimônia do Globo de Ouro 2020. De regate e coque samurai, o ator chamou a atenção mesmo sem indicações no evento do último domingo (5).

Após passar no tapete vermelho de blazer de veludo verde ao lado esposa Lisa Bonet, o astro de “Game of Thrones” decidiu ficar mais a vontade ao trocar de look para acompanhar a cerimônia. A web, é claro, adorou o visual de Momoa e não faltaram exaltações à ousadia do ator.

O Globo de Ouro consagrou o drama de guerra “1917” como o grande vencedor da noite. “Era uma vez em… Hollywood” e Joaquin Phoenix, por “Coringa”, foram outros destaques da premiação.

E o Jason Momoa que tava na academia, lembrou que tinha um compromisso e foi direto pro Globo de Ouro pic.twitter.com/wxXC4YshS8 — mobizarro (@mobizarro) January 6, 2020

Jason Momoa de regata no #GoldenGlobes.

É o Marcos Pasquim deles. pic.twitter.com/ijXByHAbha — NETTO (@sushidemafagafo) January 6, 2020

Todo mundo de smoking e o Jason Momoa de regata HAHAHAH ele tinha que ta na mesa do Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesc #GoldenGlobes pic.twitter.com/BmTudN3Bhe — Diego Alves (@DiHzZzZ) January 6, 2020