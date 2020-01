JAY-Z e Beyoncé levam próprias garrafas de champanhe ao Globo de Ouro

A cerimônia do Globo de Ouro, que aconteceu neste domingo (5), oferece muitas coisas aos convidados, inclusive champanhe. Mas, mesmo assim, JAY-Z e Beyoncé preferiram levar suas próprias garrafas para a premiação.

Uma foto postada no Twitter mostra o casal esperando para sentar nos lugares enquanto Kate McKinnon fazia um discurso. Na imagem, um segurança aparece segurando duas garrafas de champanhe da marca de JAY-Z. O Globo de Ouro, no entanto, é patrocinado por outra marca, Moët & Chandon.

Veja a foto abaixo:

. @Beyonce and Jay-Z just walked in. They're waiting until Kate McKinnon finishes speaking to take their seats. Is their bodyguard carrying bottles of alc for them? pic.twitter.com/eeB7NPHW4g

— Amy Kaufman (@AmyKinLA) January 6, 2020