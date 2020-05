Jennifer Lopez adia casamento luxoso na Itália e planos de mais filhos

Reprodução/Instagram Cantora foi pedida em casamento no ano passado com aliança avaliada em R$ 4 milhões



A pandemia do novo coronavírus fez com que Jennifer Lopez e Alex Rodriguez adiassem alguns planos importantes para a vida do casal, como uma cerimônia luxuosa que ocorreria na Itália para celebrar o casamento no próximo verão.

As informações são do tabloide National Enquirer, que também revela que os planos de Jennifer e o noivo foram adiados para 2021.

Em março do ano passado, Alex deu um anel com uma grande pedra de diamante para a amada no valor de R$ 3,8 milhões e a pediu em casamento. Eles estão juntos há pouco mais de dois anos.

Além dos planos para o matrimônio, Jennifer e Alex gostariam de ter um filho juntos. Aos 50 anos de idade, a cantora pensava em uma barriga de aluguel para realizar o sonho.

Os noivos já têm filhos de outros casamentos. A cantora tem os gêmeos Emme e Max, de nove anos, e o jogador de beisebol também já foi casado e tem duas meninas, Natasha, de 12 anos, e Ella, de nove.

*Com Estadão Conteúdo