Jenny Miranda acusa filha de se envolver com padrasto; Bia Miranda se manifesta

Influenciadora disse que notou algo estranho na relação do ex-marido com a ex-Fazenda quando engravidou

Reprodução/Facebook/jennybritomiranda Jenny Miranda acredita que Bia Miranda se envolvida com o ex-padrasto



A influenciadora Jenny Miranda acusou a filha, a ex-participante de “A Fazenda 14” Bia Miranda, de se envolver com seu ex-marido no período em que eles ainda estavam juntos. De acordo com Jenny, que se define como ex-filha da cantora Gretchen, ela começou a perceber algo estranho na relação de Bia com o então padrasto quando ficou grávida de Enrico, que é fruto do seu relacionamento com o jogador de futebol Arthur Vieira. “Eu colocava uma roupa, aparecia na sala e falava para o meu ex-marido: ‘Está boa essa roupa para a gente sair?’. Ela ia no quarto, se trocava, voltava e falava: ‘Pai, essa roupa está boa para mim?’. Eu achava isso normal até eu engravidar do Enrico. Comecei a ver coisas que eu não queria ver, que estavam acontecendo pelas minhas costas”, declarou a influenciadora durante participação no podcast “Fama Cast”.

Durante a gestação, Jenny enjoou muito e contou que, por isso, ficou mais reclusa nesse período. “Eu vomitava muito, passava muito mal grávida do Enrico, então eu ficava em casa. Ele [ex-marido] pegava ela e ia almoçar, ia jantar. Tenho até uma testemunha, que é uma amiga minha, que cuidava de mim, uma senhora que ia em casa para poder me socorrer quando eu passava mal”. A influenciadora disse que chegou a colocar o ex-padrasto de Bia contra a parede. “Eu surgi com o assunto, falei: ‘Você está ficando com a minha filha?’. Ele falou: ‘Não, você é louca’. Eu falei: ‘Mas está muito nítido, não tem como’. As pessoas falavam isso para mim.” Ela também perguntou para a filha se ela estava se envolvendo com seu então marido, a ex-Fazenda negou, mas Jenny não acreditou. “Se você ver as fotos minha dela e dele, do meu lado ela não está sorrindo. Quando tira eu da foto, o sorriso enorme. Então, assim, tinha alguma coisa ali que ela queria”, concluiu. Bia se manifestou sobre o assunto em suas redes sociais. Sem citar o nome da mãe, ela publicou no Twitter: “Que mulher doente da cabeça mano, DOENTE”.

