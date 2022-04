Jensen Ackles revela que Jared Padalecki sofreu grave acidente de carro: ‘Sorte estar vivo’

Astro de ‘Sobrenatural’ falou sobre o estado de saúde do parceiro de série e pediu apoio dos fãs

Reprodução/CW Jensen Ackles e Jared Padalecki estrelaram 15 temporadas de 'Sobrenatural'



O ator Jared Padalecki, estrela da série “Sobrenatural”, está se recuperando de um grave acidente de carro. A informação foi divulgada pelo ator Jensen Ackles durante uma convenção com fãs da série que protagoniza com Jared, que aconteceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O intérprete de Dean Winchester afirmou que estava falando do assunto com a autorização do amigo e chocou os fãs ao revelar por que o ator não estava presente no evento. “Não sei se vocês sabem o que está acontecendo, ele sofreu um acidente de carro muito grave”, comentou Ackles. “Ele tem sorte de estar vivo”, acrescentou. O artista não disse quando o acidente aconteceu, mas contou que “não houve mortes” e que Padalecki “não estava dirigindo, ele estava no banco do passageiro”.

O intérprete de Sam Winchester está se recuperando em casa e Ackles confessou que isso está o preocupando: “O fato de ele não estar em um hospital agora está me deixando louco porque eu vi [como ficou] o carro”. Ackles tranquilizou os fãs dizendo que o ator está “indo bem” e, mesmo machucado, está conseguindo se movimentar. O artista comentou ainda que, após o acidente, parecia que Padalecki tinha lutado 12 rounds de boxe com Mike Tyson. “Mantenha ele em seus pensamentos e demonstre amor nas redes sociais se tiver uma chance. Ele estará de volta conosco em breve”, declarou. Os atores contracenaram juntos por 15 temporadas como os irmãos Winchester em “Sobrenatural”. Atualmente, Ackles se prepara para estrelar uma série derivada dessa produção de sucesso, já Padalecki vive Cordell Walker no drama policial “Walker”.