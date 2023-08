Jeremy Renner aparece com suporte de oxigênio oito meses após acidente grave

Ator postou imagem usando cânula nasal e agradeceu à ‘câmara de oxigênio’ nas redes sociais

Reprodução/ instagram @jeremyrenner Jeremy Renner usa câmara de oxigênio duas vezes ao dia



O ator Jeremy Renner segue em sua recuperação de um acidente grave sofrido no último dia do ano de 2022. O ‘Gavião Arqueiro’, de Vingadores, publicou uma foto em suas redes sociais nesta quarta-feira, 23, usando uma cânula nasal e agradeceu ao aparelho. “Enviando lembranças da câmara de O2”, escreveu nos stories. O ator tem utilizado uma câmara de oxigênio hiperbárica como parte de sua recuperação, duas vezes ao dia, como ele próprio descreveu. A câmara é usada para recuperar tecidos com mais rapidez e acelerar o processo de cicatrização. Recentemente, Renner também apareceu exercitando as pernas. No Ano Novo, o artista foi atropelado por uma máquina de limpar gelo e teve mais de 30 ossos quebrados, além de sofrer traumatismo torácico.