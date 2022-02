João Neto, dupla de Frederico, é diagnosticado com câncer: ‘Pego de surpresa’

Artista recebeu o diagnóstico após realizar exames de rotina e precisará passar por uma cirurgia

Reprodução/Instagram/joaonetoefrederico João Neto comunicou aos fãs que está com câncer na tireoide



O cantor João Neto, que faz dupla com Frederico, comunicou aos fãs nesta quarta-feira, 16, que foi diagnosticado com câncer de tireoide após realizar exames de rotina em dezembro do ano passado. “Decidi compartilhar com vocês esse meu momento. É uma doença silenciosa, nunca senti absolutamente nada, e gostaria de deixar um alerta a todos para se cuidarem. Façam exames de rotina, é muito ruim ser pego de surpresa como eu fui”, declarou o artista nas redes sociais. O sertanejo, que já emplacou hits como Não Tô Valendo Nada e Balada Louca, fará uma cirurgia para a retirada do carcinoma no Hospital de Amor, que fica no interior de São Paulo e era conhecido como Hospital de Câncer de Barretos.

“Conto muito com as orações de todos, com o pensamento positivo de cada um de vocês. Vou ficar em um hospital que é referência no mundo e se Deus quiser vai dar tudo certo”, afirmou o cantor, que recebeu o apoio de vários famosos. “Vai dar tudo certo! Deus está contigo”, comentou a cantora Wanessa Camargo. “Força, a vitória já é sua!!!! Estaremos em oração por você”, postou a dupla Maria Cecília e Rodolfo. “Com fé em Deus vai dar tudo certo, estamos na corrente positiva e em oração”, acrescentou Rio Negro, dupla de Solimões.