João Gomes chora ao chegar em Pernambuco e se deparar com situação do estado: ‘que dor’

Desde a última semana, a região sofre com as fortes chuvas que já deixou ao menos 79 pessoas mortas e mais de três mil desabrigadas

Reprodução/Intagram/@ joaogomescantor/29/05/2022 João Gomes pede ajuda para Recife nas redes sociais



O cantor João Gomes, natural de Pernambuco, postou um vídeo neste domingo, 29, chorando por causa da situação em que o estado se encontra. No relato, ele disse que não sabia que a situação estava tão grave e só foi se dar conta quando chegou em casa. “Pessoas perderam sua casa e seus entes queridos. Machuca demais”, escreveu. “Eu não sabia o que estava rolando até chegar em casa”. Nos vídeos anteriores, ele já tinha compartilhado um link para que as pessoas pudessem ajudar as famílias desabrigadas por causa das fortes chuvas que atacam a região desde a última semana, e falou que queria ter poder para auxiliar cada um. “Quem puder ajudar comigo, como puderem, eu agradeço”, declarou o cantor. Nos stories seguintes ele postou um vídeo que mostram o que está acontecendo no local. Até agora, 79 pessoas já morreram em decorrência das fortes chuvas que atingem Pernambuco e outras 56 pessoas seguem desaparecidas em Recife e em Olinda. A quantidade e desabrigado passa dos três mil.