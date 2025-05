João Lucas faz declaração para Sasha Meneghel em celebração de quatro anos de casamento

Além de reagir à postagem do marido, filha de Xuxa também publicou fotos românticas em seu perfil: ‘Todo dia te amando um pouquinho mais’, declarou

Reprodução/Instagram/@joao;lucas A declaração foi publicada em sua conta no Instagram na noite dessa quinta-feira (22)



O cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, encantou os seguidores ao compartilhar uma homenagem fofa para celebrar quatro anos de casamento com a modelo e estilista. A declaração foi publicada em sua conta no Instagram na noite dessa quinta-feira (22), e veio acompanhada de um vídeo com registros especiais do casal. Na legenda, João abriu o coração ao falar sobre a relação entre eles. “Ouvi tanta coisa sobre o que seria um casamento, e um dos meus maiores medos quando nos casamos era não conseguir te amar mais do que te amava nos nossos primeiros dias”, escreveu.

“Mas a vida nos surpreende, e a verdade é que nem nos meus maiores sonhos, viver ao seu lado seria tão bom como tem sido nesses quatro anos. Eu te amo, meu amor, e cada dia mais, até a eternidade”, completou o cantor. A filha de Xuxa, então, respondeu nos comentários com um recado igualmente apaixonado: “Te amo pra sempre, meu amor. E cada vez mais.” Além de reagir à postagem do marido, Sasha também publicou fotos românticas em seu perfil. “Quatro anos de nós. Todo dia te amando um pouquinho mais”, declarou.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo