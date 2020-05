Joaquin Phoenix e Rooney Mara esperam primeiro filho, diz tabloide

Reprodução Se gravidez for confirmada, será o primeiro filho de ambos atores



Os atores Joaquin Phoenix e Rooney Mara podem estar esperando seu primeiro filho! Segundo fontes do Page Six, Mara já estaria com seis meses de gestação. Fotos de paparazzi nas redes sociais flagraram a atriz com roupas mais largas para esconder a possível barriguinha.

Sempre muitos reservados, Phoenix e Rooney Mara não confirmaram a informação até o momento. Eles começaram a namorar em 2016 e ficaram noivos no ano passado. O casal está passando a quarentena junto em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Se a gravidez for confirmada, este será o primeiro filho de ambos atores. Há cinco meses o casal foi flagrado por paparazzi saindo de uma clínica de fertilização na Califórnia, o que reforçou os boatos de agora.