Joelma preocupa fãs ao aparecer com rosto inchado em show; assessoria se manifesta

Equipe da cantora disse que inchaço está relacionado a sequelas da Covid-19, doença que a artista já pegou três vezes

Reprodução/YouTube/Pebinha de Açúcar Inchaço no rosto de Joelma teria relação com sequelas da Covid-19



A cantora Joelma preocupou fãs após aparecer com o rosto inchado no show que realizou no último sábado, 28, em Parauapebas, no Pará. Nas redes sociais, muitos seguidores comentaram sobre o assunto e, além de mensagens de carinho e apoio, ela também foi alvo de comentários depreciativos. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Joelma informou que o inchaço está relacionado a sequelas da Covid-19. A artista já foi diagnosticada três vezes com a doença. A primeira vez foi em 2020 e, cerca de 70 dias depois do diagnóstico, ela falou à Quem sobre os efeitos da doença e definiu esse período como uma “experiência de quase morte”. “O meu corpo inchou, eu fiquei maior que uma grávida de nove meses. Fiquei totalmente deformada. Caiu muito meu cabelo, foi uma coisa absurda. Até agora meu corpo não voltou ao normal, tive que mudar de tamanho de sutiã”, declarou a cantora na ocasião. No mesmo ano, a artista disse no “Altas Horas”, da Globo, que a doença também afetou sua visão e sua memória. O terceiro diagnóstico positivo foi em janeiro deste ano. Desta vez, ela apresentou sintomas leves e cumpriu o período de isolamento em casa.