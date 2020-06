Mark Hamill e Lucasfilm apoiam John Boyega após discurso em protesto antirracista

A Lucasfilm, empresa de George Lucas responsável pela franquia “Star Wars”, divulgou uma nota na tarde de quarta-feira (3) apoiando o ator John Boyega por sua participação em protesto antirracista, em Londres.

Pela manhã, o ator conhecido por viver o Finn nos últimos filmes da saga se juntou a milhares de manifestantes em Hyde Park e fez um discurso emocionante sobre o significado dos atos pelo mundo. Em determinado momento, Boyega acrescentou: “Eu estou falando isso do meu coração. Olha, eu não sei se terei uma carreira depois disso, mas f***”.

Nas redes sociais, a Lucasfilm compartilhou uma foto e uma nota em apoio ao ator, além de divulgar um link para o discurso na íntegra.

“A Lucasfilm apoia John Boyega e sua mensagem que diz]‘agora é a hora, vidas negras sempre importaram, vidas negras sempre foram importantes, vidas negras sempre significaram algo’. A crueldade do racismo precisa parar. Nós nos comprometeremos em fazer parte da mudança que o mundo precisa há tempos. John Boyega, você é nosso herói”.

We stand with and support you, @JohnBoyega. View his full speech: https://t.co/Goxb5y2wrK pic.twitter.com/ZvE0t5tRPY

— Star Wars (@starwars) June 3, 2020