Jojo Toddynho diz que não gostou do silicone e afirma que irá refazer cirurgia

A cantora Jojo Toddynho afirmou nesta terça-feira, 25, que irá refazer a cirurgia nos seios. A campeã de ‘A Fazenda 12’ abriu uma caixinha de perguntas e foi questionado sobre o seu silicone. “Tenho sim silicone sim, mas pretendo trocar porque deu fibrose e foi um formato que não gostei”, afirmou a artista. A fibrose é uma cicatriz interna que geralmente não causa problemas, mas uma fibrose recorrente pode causar deformidade na região. “Vou mexer, mas não agora. Talvez ano que vem porque tenho bastante entrega de trabalho”, completou. Jojo também comentou sobre a retirada do seu balão gástrico. Em março, a ex-peoa colocou o instrumento e perdeu cerca de 14 kg, mas seu organismo rejeitou o dispositivo menos de um mês após a implantação. “Eu comecei a ter rejeição. Inflamou o esófago, comecei a vomitar muito sangue e ter muito refluxo. Então o médico optou em tirar”, contou. Agora, Jojo iniciou a dieta cetogênica e um acompanhamento com personal trainer para auxiliar na perda de peso e na manutenção de uma rotina mais saudável. Ela já perdeu 22 kg no processo.