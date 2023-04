Jojo Todynho comemora disposição no sexo após emagrecer: ‘Estou com fogo’

Cantora usou as redes sociais para contar que perdeu 20 quilos e diminuiu tamanho do manequim

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho revelou que vestia manequim tamanho 64 e hoje está no 56



A cantora Jojo Todynho comemorou o emagrecimento. Com treinos e dietas, ela usou as redes sociais nesta sexta-feira, 28, para contar que se sente mais disposta no sexo após perder dezenas de quilos. “Eu estou aqui falando que com menos 20 quilos a gente senta que é uma maravilha, fica levinha. As coisas encaixam melhor. Estou com um fogo, ultimamente eu estou um incêndio. Riscou o fósforo e a mata pega fogo”, brincou. Segundo a influenciadora, seu manequim diminuiu com o empenho na academia. “Enquanto você me critica, eu treino. Cada dia na academia é um dia ganho para o meu esforço e vontade de ficar cada vez melhor. Eu tenho garra, graças a Deus. Enquanto você reclama da vida, eu a cultivo. De 64, já estou no [manequim] 56. E você que não viu diferença em mim, o que você já conquistou?”, questionou. Desde o último ano, a artista tem se empenhado nas atividades físicas e também entrou para a faculdade de direito.