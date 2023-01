Jojo Todynho faz enxoval e afirma que quer engravidar em 2023: ‘O pai eu já tenho’

Cantora aproveitou viagem aos EUA para fazer compras; caso tenha uma menina, ela já escolheu o nome

Divulgação/Assessoria Jojo Todynho Sem estar grávida, Jojo Todynho testa ultrassom 4D nos Estados Unidos



A cantora Jojo Todynho está determinada a ser mãe e quer engravidar ainda este ano. A campeã de “A Fazenda 12” está passando férias na Flórida, Estados Unidos, e aproveitou a viagem para começar a montar seu enxoval. “Eu sou assim, programada e antecipada. Estou montando tudo com antecedência. Passei na loja e conheci até ultrassom 4D”, comentou a artista, que já pensa no nome da criança. “Se eu tiver uma menina, vai se chamar Pérola Negra, menino ainda estou decidindo. Volto hoje para o Brasil para cumprir minha agenda de trabalho.” No próximo mês, a dona do hit Que Tiro Foi Esse volta a gravar o talk show “Jojo Nove e Meia”, do Multishow. Questionada sobre como pretende engravidar, a artista apenas disse: “O pai eu já tenho”. Sem dar mais detalhes, ela preferiu deixar em aberto se está vivendo ou não um novo relacionamento. A cantora não assumiu publicamente nenhuma relação desde o fim do seu casamento com o militar Lucas Souza. Eles oficializaram a união em janeiro do ano passado e anunciaram a separação em outubro. Um mês depois, surgiram rumores de que Jojo estava vivendo um affair com o policial militar Gabriel Sequeira. Na ocasião, a assessoria do oficial negou o romance e afirmou que eles são apenas amigos.