Jojo Todynho registra boletim após sofrer racismo em feira de Fortaleza

Cantora pediu respeito nas redes sociais e disse que ‘não abaixa a cabeça para ninguém’; episódio aconteceu após a blogueira negar aceitar presentes em troca de publicidade

Reprodução/Instagram/jojotodynho Após ida à delegacia, Jojo Todynho fez um novo vídeo e disse estar triste com a situação



A cantora Jojo Todynho registrou um boletim de ocorrência por racismo após um episódio ocorrido durante a visita a uma feirinha em Fortaleza. Nas redes sociais, a cantora relatou que fazia compras quando foi abordada pela proprietária de uma loja, que ofereceu dar produtos à blogueira em troca de divulgação no Instagram. Diante da recusa de Jojo, a lojista teria dito que “esses pretos são tudo arrogantes”, o que deu início ao conflito. “Gente, vim na feirinha para comprar uma mala que ganhei um monte de presentes. Aí veio uma senhora, que daqui a pouco está nas páginas de fofoca, e falou assim: ‘Você pode ir na minha loja? Vou te dar um presente e você me marca no Instagram’. Eu falei que não, e ela disse que ‘esses pretos são tudo arrogantes’. Está gravado no meu telefone e está gravado a administradora da feirinha pedir desculpas. (…) Quem quer respeito, se dá o respeito. Se eu meto a mão na cara dela… Com racista tem que ser assim”, afirmou Jojo em vídeo.

“As pessoas têm que aprender a falar com os outros e logo com quem ela foi falar, todo mundo que estava presente viu o que ela fez. Só que não abaixo a cabeça para ninguém”, completou. Diante da situação, a cantora decidiu registrar um boletim de ocorrência por racismo e pretende resolver o caso na Justiça. Em seu perfil, a artista compartilhou uma foto em uma delegacia e afirmou que está empenhada em buscar justiça. Após ida à delegacia, Jojo Todynho fez um novo vídeo e disse estar triste com a situação. Ela também relatou que chegou a falar com a vendedora depois, que pediu para não fazer o boletim: “Para finalizar, fui buscar da melhor maneira. Hoje estudo para fazer a justiça prevalecer da melhor maneira possível. Quero agradecer ao pessoal do plantão que me atendeu muito bem, quem fez comentário racista (na publicação) também entrou (no boletim de ocorrência). Meu carinho continua o mesmo por Fortaleza”, concluiu.