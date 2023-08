Jojo Todynho vai vender roupas que não usa mais após cirurgia bariátrica

Influencer planeja um bazar no fim do ano; cantora ainda rebateu críticas que recebeu por ter escondido operação

Reprodução/Instagram/@jojotodynho Cantora ainda afirmou que recorrerá a uma loja chinesa de fast fashion a fim de recompor o guarda-roupa



Em suas redes sociais, a influencer Jojo Todynho lamentou nesta quinta-feira,10, as perdas de roupas após realizar uma cirurgia bariátrica. Ela garantiu que no final deste ano fará um bazar para vender todas as peças que não poderá mais utilizar. “Esse bazar, que eu vou fazer no final do ano, vai [vender] praticamente tudo. Vai tudo embora”, disse em tom de brincadeira. A cantora ainda afirmou que recorrerá a uma loja chinesa de fast fashion a fim de recompor o guarda-roupa. “É, eu não perdi, não. Na verdade, eu ganhei. Ganhei roupas novas”, afirmou otimista entre risos em outro stories do Instagram.

A cantora ainda rebateu também críticas por não ter comunicado sobre a intervenção cirúrgica a ninguém, nem a própria família. Sobre isso, ela afirmou que o silencio foi proposital para o projeto ser bem sucedido. “Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que vir aqui e contar todos os meus passos. Vocês já ouviram dizer que o segredo do sucesso é calar a boca?”