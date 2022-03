Jornalista da Globo chora ao anunciar luta contra quinto câncer: ‘Não contava com essa rasteira’

Susana Naspolini descobriu ‘uma nova manchinha’ no osso da bacia ao fazer um exame de rotina

Reprodução/Instagram/susananaspolini Susana Naspolini começou um novo tratamento contra o câncer



A repórter da TV Globo Susana Naspolini anunciou na última quarta-feira, 23, que começou um novo tratamento contra o câncer, sendo essa a quinta vez que a jornalista luta contra a doença. “Fui fazer um exame de rotina e o resultado não foi o que eu queria. Mostrou que a quimioterapia oral que eu vinha fazendo não estava dando o resultado que a gente esperava, apareceu uma manchinha nova [no osso da bacia] que não era para estar lá e decidimos partir para uma quimio venosa. Ao invés de comprimido, [vou receber a medicação] na veia”, explicou a repórter em um vídeo publicado no Instagram. Na última segunda-feira, 21, ela colocou um cateter no pescoço e no dia seguinte já começou as novas sessões de quimioterapia.

“Tudo isso [aconteceu] em uma semana e meia, imagina minha cabeça”, comentou Susana, que aproveitou para agradecer o apoio que recebeu da Globo e dos seus amigos da emissora. “Vocês estão me acolhendo no jornal de um jeito que não sei nem explicar. Gratidão eterna.” A repórter também falou como está se sentindo ao descobrir emocionalmente e não conteve as lágrimas. “Não é a notícia que eu queria estar dando, queria dizer que acabou, que não tem tratamento, que não tem mais nada, ainda não é dessa vez, mas esse dia vai chegar. Estou meio triste ainda porque eu não contava com essa rasteira, queria engrenar minha vida, seguir meu trabalho, mas não é como a gente quer”, lamentou. Susana disse que ainda não sabe se seu cabelo irá cair, mas enfatizou que vai fazer de tudo para conciliar o tratamento com o trabalho. “Estou na luta e agarrada com Deus”, finalizou.