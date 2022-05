Jovem conhecida pelo meme de ‘Pequenas Misses’ morre aos 16 anos

Mãe de Kailia Posey, Mary Posey Gattermann anunciou o falecimento em suas redes sociais

Reprodução/ Facebook Kailia tinha 5 anos quando participou do reality show norte-americano



Kailia Posey, que ficou famosa pelo reality show norte-americano ‘Pequenas Misses’, morreu nesta semana aos 16 anos. Uma de suas cenas no programa virou meme e se transformou em febre na internet. A mãe de Kailia, Marcy Posey Gattermann, confirmou a notícia em publicação no Facebook. “Eu não tenho palavras. Uma linda garotinha faleceu. Por favor, nos dê privacidade enquanto lamentamos Kailia. Meu bebê para sempre”, escreveu. Marcy não revelou o motivo de sua morte, mas o site Page Six vinculou que Kailia teria se envolvido em um acidente de carro em Las Vegas, nos Estados Unidos. O reality foi ao ar no canal TLC entre 2009 e 2013, quando Posey tinha apenas 5 anos. Em janeiro deste dia, Kailia anunciou que disputaria o Miss Washington Teen USA.