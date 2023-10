Judeu, Mateus Solano critica Israel em guerra contra Hamas: ‘Paz acima da necessidade de um território’

‘Digo não aos homens que pensam que vão resolver sangue com mais sangue’, opinou o ator em desabafo nas redes sociais

O ator Mateus Solano se posicionou em relação à guerra no Oriente Médio. Judeu, ele afirmou ter orgulho de seu povo e declarou ser a favor do diálogo e da paz. “Como judeu, vou a sinagoga em determinadas datas e tenho orgulho de fazer parte de um povo sobrevivente, tão perseguido há milênios. (…) Mas não sou absolutamente a favor de como Israel vem se portando em relação ao conflito. Quero esclarecer que sou contra o terrorismo, de onde quer que ele venha”, destacou. “Acho que Israel e os judeus pelo mundo deviam estar a frente por soluções pacíficas, disposto mais a ceder e a dialogar do que a ditar soluções e marcar terreno. Afinal, hoje judeus ocupa altíssimos escalões em todas as esferas do mundo ocidental”, disse. Nas últimas semanas, Solano se juntou a outros atores, como Caco Ciocler, Isabelle Drummond, Enzo Celulari e Claudia Raia para condenar o terrorismo no mundo.

Solano ainda se posicionou contra o governo de Benjamin Netanyahu e afirmou não se sentir representado pelo político. “O presidente não me representa e nem a nenhum outro judeu que quer a paz. Sonho com o dia em que o judeu defenda a paz acima da necessidade de um território, que entenda que ”Israel” está onde quer que estivermos e que a força deste povo vem de dentro das convicções hospitaleiras que aprendemos com a Torá”, defendeu. “Sonho com um mundo sem o antissemitismo, sem o racismo ou outras formas de segregação. Entendo o medo judaico do outro que o segrega, perdi uma família inteira para os campos de concentração nazistas. (…) Não me acho diferente de ninguém por ter nascido judeu. (…) Digo não aos homens com H maiúsculo que pensam que vão resolver sangue com mais sangue”, concluiu.

