Juiz suspende carteira de habilitação de Justin Timberlake, que recusou teste do bafômetro

Artista americano foi preso e acusado de dirigir sob a influência de álcool e passar por uma placa de pare em junho, e foi liberado na manhã seguinte

EFE/EPA/ David Swanson O cantor, de 43 anos, que está em turnê pela Europa, apareceu remotamente da Bélgica na audiência em Sag Harbor



Um juiz suspendeu a carteira de habilitação de Justin Timberlake no estado de Nova York nesta sexta-feira (2), após o cantor ter se recusado a fazer o teste do bafômetro quando foi parado, em 18 de junho. O artista americano foi preso e acusado de dirigir sob a influência de álcool e passar por uma placa de pare em junho, e foi liberado na manhã seguinte. Timberlake saía de um hotel na luxuosa área de Hamptons – com praias apreciadas pela classe alta nova-iorquina – quando entrou em sua BMW e, quase imediatamente, passou por uma placa de pare sem nem mesmo conseguir permanecer em sua faixa.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O músico alegou que havia tomado apenas “um Martini” antes de ser parado, mas assim que a polícia falou com Timberlake, ficou claro que ele não estava em condições de dirigir, de acordo com a denúncia.

O cantor, de 43 anos, que está em turnê pela Europa, apareceu remotamente da Bélgica na audiência em Sag Harbor (leste do estado de Nova York), vestindo uma camisa polo preta, segundo a emissora “NBC”.

O juiz Carl Irace acusou nesta sexta-feira o advogado do músico, Edward Burke Jr, de fazer comentários “irresponsáveis” na última audiência e de tentar “envenenar o caso antes que ele comece”, e até ameaçou o advogado com uma “ordem de mordaça” se ele não parar com seu comportamento.

A próxima audiência está marcada para 9 de agosto e Timberlake não precisa comparecer à ocasião. No entanto, haverá outra audiência em 13 de setembro, à qual Timberlake poderá ser solicitado a comparecer.

*Com informações da EFE

publicado por Tamyres Sbrile