Juliette Freire é contratada pela Globo e vira embaixadora do Globoplay

A campeã do ‘BBB 21’ revelou que ainda pode desempenhar outras funções dentro da emissora: ‘Existem algumas possibilidades e, por mim, eu faria tudo’

Reprodução Instagram Juliette Juliette afirmou que estudaria caso fosse convidada para trabalhar como atriz



Juliette Freire fechou contrato com a Rede Globo e se tornou a mais nova embaixadora da plataforma de streaming Globoplay. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 3, durante uma participação da campeã do “BBB 21” no programa “Mais Você“. Depois de ser chamada de “colega de firma” por Ana Maria Braga, a maquiadora revelou que ainda pode desempenhar outras funções dentro da emissora, mas decidiu manter o mistério. “No primeiro momento, eu sou embaixadora do Globoplay. Existem algumas possibilidades e, por mim, eu faria tudo. Não sei o que vou fazer. Atriz eu não sei, vai ser mais difícil, mas eu estudo e faço. Música, TV, o que votar eu estou feliz. Eu amo isso e vou estudar tudo. O nosso público merece”, afirmou. Na sequência, Juliette também anunciou a novidade em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Ana Maria troca nome de Juliette por Ludmilla

Ao anunciar que Juliette Freire seria uma das atrações do “Mais Você” desta quinta-feira, 3, Ana Maria Braga acabou confundindo os nomes e chamando a ex-BBB de Ludmilla. A apresentadora caiu na risada e se corrigiu. “A gente, inclusive, hoje tem uma visita ilustre aqui, que é a dona Ludmilla, que vem conversar com a gente. É Juliette, desculpa, tô pensando na Ludmilla. A dona Juliette vem aqui, essa linda menina que encantou o Brasil todo. Ela disse que tem um depoimento fantástico para fazer”, disse. Logo em seguida, as redes sociais se encheram de comentários sobre o erro, já que no passado Ana Maria já chamou Juliette de Juliana.

a ana maria sempre troca o nome da juliette, primeiro juliana, agora ludmilla 😂 — 🔛 bru (@neyonjr) June 3, 2021